В РФ создали более 200 мер региональной поддержки молодых ученых

СИРИУС /федеральная территория/, 28 ноября. /ТАСС/. Более 200 региональных мер поддержки молодых ученых созданы и действуют в регионах России. Все эти меры, от премий за диссертацию до ипотеки под 3%, представлены на соответствующей карте, сообщил председатель координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию, руководитель Курчатовского комплекса синхотронно-нейтронных исследований Курчатовского института Никита Марченков на третьем Конгрессе молодых ученых (КМУ).

"На карте на сегодня 212 действующих региональных мерах поддержки [молодых ученых] по всей России. <…> Это важно, потому что в каждом регионе придумали что-то свое. Сегодня мы можем тиражировать эти инструменты, показывая лучшие практики другим регионам, и за счет этого, смотря на них, руководители регионов будут думать, как эти практики можно применить с учетом специфики их региона", - сказал Марченков.

К примеру, в Кемеровской области, которая является одним из лидеров сформированного рейтинга по поддержке молодых исследователей, действует ипотечное жилищное кредитование под 3% годовых на 20 лет. При этом доля молодых ученых достигает в области 48,4%, в целом по стране - 44%. В Башкортостане выделяют гранты на прохождение стажировок: 250 тыс. рублей по России и 500 тыс. рублей на зарубежные. В Ямало-Ненецком автономном округе введены премии за присуждение ученой степени - 1 млн рублей за докторскую диссертацию и 500 тыс. рублей за кандидатскую. В Новосибирской области введена "Лаврентьевская карта", которая дает право бесплатно или со скидкой посещать культурные мероприятия.

"Через меры регион может расставить приоритеты, что востребовано и важно в сфере исследований и разработок. Поддерживая определенные направления, регион фокусирует исследователей, которые там работают, на тех направлениях, которые востребованы в конкретном субъекте РФ", - сообщил руководитель совета.

Третий Конгресс молодых ученых работает в парке науки и искусства "Сириус" 28-30 ноября. Он является ключевым ежегодным событием Десятилетия науки и технологий и предоставляет крупнейшую площадку для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики. ТАСС является генеральным информационным партнером конгресса.