В Новосибирске запустили суперкомпьютер для решения научных задач

НОВОСИБИРСК, 28 ноября. /ТАСС/. Институт математики СО РАН в Новосибирске запустил новый суперкомпьютер, способный проводить более 54 трлн операций в секунду. Он позволит моделировать объемные процессы и предсказывать поведение сложных математических систем, сообщили в пресс-службе института.

"Мы сможем решать задачи невероятной сложности, моделировать объемные процессы и предсказывать поведение сложных математических систем. Он может пригодиться для разработки новых технологий, анализа данных и образования. Он поможет нам обучать студентов и молодых учёных современным методам исследования и работы с данными. Суперкомпьютер также играет важную роль в развитии международного сотрудничества, поскольку позволит нам обмениваться данными и результатами исследований с другими научными центрами по всему миру", - приводит пресс-служба слова и.о. директора института Андрея Миронова.

Суперкомпьютер состоит из шести вычислительных узлов, каждый из которых оснащен двумя процессорами с 38 ядрами и базовой частотой 2,4 ГГц, 512 Гбайт оперативной памяти и накопителем SSD. Общая мощность нового суперкомпьютера составляет 54,4 Терафлопс (единица измерения, означающая 1 трлн операций в секунду). Это позволит решать сложные задачи в области математики, физики, биологии и других наук.

"В конструкции этого суперкомпьютера предусмотрено расширение до 34 узлов вычисления (CPU). Можно установить еще 28 серверов и увеличить производительность системы и решать ещё более сложные задачи", - рассказал директор департамента управления проектами "РСК-технологии", изготовителя компьютера, Егор Козлов.

Суперкомпьютер используется для решения таких математических задач, как вычисление интегралов, решение систем дифференциальных уравнений, задач функционального анализа, моделирования различных процессов и многое другое. Он запущен на средства федерального проекта "Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров" национального проекта "Наука и университеты".