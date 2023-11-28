На Дальнем Востоке создадут 30 молодежных научных лабораторий

СИРИУС /федеральная территория/, 28 ноября. /ТАСС/. Дальний Восток получил квоту на создание 30 молодежных научных лабораторий. Об этом сообщил на Третьем конгрессе молодых ученых заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский.

"Говоря о Дальнем Востоке, не могу не сказать и в контексте региональных мер поддержки, что мы в этом году буквально завершаем отбор новых молодежных лабораторий, 160 в этом году, со следующего года они будут получать финансирование, и мы, министр поддержал, выделили квоту дальневосточную, будет создано там 30 лабораторий, это заметный масштаб, заметное количество", - сказал Секиринский.

При этом он обратил внимание на существующую на Дальнем Востоке проблему - отток молодежи. "Люди уезжают, многие - даже не поступая в университет после школы. Это наносит некий отпечаток на те меры, которые главы субъектов предлагают и имеют возможность реализовать, на чем делать упор. Возможно, важно сфокусироваться на поддержке хорошего школьного образования", - отметил он.

Также Секиринский отметил эффективность работы научно-образовательных центров (НОЦ), которые формировались во многом для того, чтобы регионы смогли сформировать не только оптимальный набор технологических проектов, но и разобраться с собственной стратегией развития и разработки оптимальных мер поддержки. "Я думаю, что тот путь, который мы прошли с 2018 года, когда были созданы первые НОЦ, позволил ряду субъектов сформировать оптимумы", - добавил Секиринский.

Третий конгресс молодых ученых работает в Парке науки и искусства "Сириус" 28-30 ноября. Он является ключевым ежегодным событием Десятилетия науки и технологий и предоставляет крупнейшую площадку для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики. ТАСС является генеральным информационным партнером конгресса.