Глава РАН назвал условия для снижения негативного влияния ИИ на человека

СИРИУС /федеральная территория/, 28 ноября /ТАСС/. Развитие технологий кибербезопасности и формирование детальной законодательной базы в области искусственного интеллекта позволят минимизировать негативное влияние нейросетей на жизнь людей, заявил ТАСС президент РАН Геннадий Красников.

"Мы находимся на пороге бума внедрения нейросетей, и сегодня надо очень внимательно отнестись к развитию законодательной основы широкого использования ИИ, серьезно развивать технологии в сфере кибербезопасности. Естественно, у каждого прогресса есть обратная сторона, мы должны внимательно смотреть, чтобы эта обратная сторона была минимально отрицательна для жизни человека", - сказал он в ходе Конгресса молодых ученых.

Третий конгресс молодых ученых (КМУ) работает в Парке науки и искусства "Сириус" 28-30 ноября. Он является ключевым ежегодным событием Десятилетия науки и технологий и предоставляет крупнейшую площадку для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики. ТАСС является генеральным информационным партнером конгресса.