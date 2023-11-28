Международный исследовательский центр на базе реактора ПИК принял новых членов

СИРИУС /федеральная территория/, 28 ноября. /ТАСС/. НИЦ "Курчатовский институт" расширил количество участников международного центра синхротронных, нейтронных и лазерных исследований на базе реактора ПИК. Новыми членами выступили научные центры России и Узбекистана, сообщил на III Конгрессе молодых ученых президент института Михаил Ковальчук.

Он отметил, что общее собрание организации, на котором было принято решение, прошло во вторник на полях конгресса. Участники встречи также договорились о новом названии объединения: международный центр нейтронных исследований теперь будет именоваться международным центром синхротронных, нейтронных и лазерных исследований на базе реактора ПИК.

"Я бы хотел вручить свидетельства о вступлении в ассоциацию представителям следующих организаций. Первый из них - Институт ядерной физики Академии наук республики Узбекистан", - сказал Ковальчук на церемонии вручения документов о вступлении.

В число новых членов объединения также вошли Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН, Дальневосточный федеральный университет и Институт физики высоких энергий им. А. А. Логунова НИЦ "Курчатовский институт".

Помимо этого, НИЦ "Курчатовский институт" и ОИЯИ договорились о перспективе обеспечения совместного доступа к мегаустановкам двух организаций, напомнил он.

"Мы фактически формируем единое исследовательское пространство на всей территории России с включением бывших советских республик, которые ныне являются независимыми государствами, и других дружественных стран", - заключил он, добавив, что на прошлой неделе было также подписано соглашение о вступлении в международный центр Таджикистана.

О центре

Центр создан на базе высокопоточного исследовательского реактора ПИК в Петербургском институте ядерной физики (ПИЯФ) им. Б. П. Константинова, который входит в состав НИЦ "Курчатовский институт". Реактор ПИК - один из мегасайенс-проектов, реализуемых в рамках нацпроекта "Наука". Он предназначен для изучения нейтронов, нейтронного излучения, исследования объектов микромира, а также развития многих других фундаментальных и прикладных научных направлений.

III Конгресс молодых ученых проходит в Парке науки и искусства "Сириус" 28-30 ноября. Он является ключевым ежегодным событием Десятилетия науки и технологий и предоставляет крупнейшую площадку для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики. ТАСС - генеральный информационный партнер конгресса.