В РАН заявили, что создание малых предприятий при вузах требует корректировок в законах

СИРИУС /федеральная территория/, 28 ноября. /ТАСС/. Создание малых инновационных предприятий (МИП) при университетах России требует корректировок законодательства, связанных с распределением интеллектуальной собственности. Об этом ТАСС сообщил в кулуарах Конгресса молодых ученых в парке науки и искусства "Сириус" вице-президент РАН Степан Калмыков.

"Сейчас создание малых предприятий при университетах оборачивается на практике для руководителей вузов большими проблемами <…>, эта история пока не состоятельна и требует внесения изменений в законодательство. Непонятно, как смогут университеты получать бонусы с того, что они развивают предпринимательство у студентов? Нужно поощрять инициативных молодых людей, стимулировать их, чтобы они развивались. Но пока же все это заканчивается юридически уголовным делом против руководителя", - сказал он.

По словам Калмыкова, при создании малых предприятий при университетах необходимо законодательно распределить интеллектуальную собственность: государство создает для вуза инфраструктуру, финансирует создание лабораторий, оборудование, оплачивает энергоресурсы и воду.

"А потом приходит новый сотрудник, который заявляет о желании открыть новое предприятие. Размещается на территории вуза, не платит аренду, получает какой-то продукт, интеллектуальную собственность, которая не имеет никакого отношения ни к государству, ни к университету. И далее следует юридическое наказание к руководителю, который пустил это предприятие на свою территорию, поскольку университет не может входить в уставной капитал таких предприятий. Вопрос: так для чего это все нужно университету?" - отметил собеседник агентства.

Калмыкова на Конгрессе молодых ученых поддержал первый заместитель председателя комитета Государственной думы по науке и высшему образованию Александр Мажуга.

"Помимо скрытой аренды <…>, двойственного трудоустройства в компанию и научно-образовательную организацию, самый важный момент, который сегодня у нас в повестке, - это вопрос с интеллектуальной собственностью. Вот это не менее важная тема с передачей собственности, оценкой, регистрацией, поскольку сегодня созданы такие условия, что это прямая ответственность руководителя. И не дай бог передать бизнесу что-то как-то неправильно или даже правильно. Это все равно большой риск", - отметил Мажуга, резюмировав, что необходимо совершенствовать законодательство в этой сфере.

О конгрессе

Третий конгресс молодых ученых (КМУ) работает в парке науки и искусства "Сириус" 28-30 ноября. Он является ключевым ежегодным событием Десятилетия науки и технологий и предоставляет крупнейшую площадку для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики. ТАСС является генеральным информационным партнером конгресса.