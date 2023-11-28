СевГУ обучит суперкомпьютер оценивать риски от штормов в Черном море

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Ученые Севастопольского государственного университета (СевГУ) разрабатывают систему, которая позволит с использованием суперкомпьютера оценивать риски последствий от ураганных штормов, подобных произошедшему накануне, сообщил ТАСС кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории "Региональные и климатические системы" СевГУ Владислав Евстигнеев.

"При составлении моделей, которые позволяют оценить риски от непогоды, используется значительный массив данных. За три дня до начала бури в Севастополе мы имели расчеты, сделанные суперкомпьютером с учетом глобальных и локальных переменных для нашей местности. Сначала суперкомпьютер позволил получить расчетную оценку ветровых полей с разрешением в 1 км, динамика которых определялась выходом на Черное море "южного" циклона, а потом - с учетом этого рассчитать для морских акваторий характеристики волнения. Сейчас, после прохождения циклона и спада активности шторма, мы можем подтвердить, что система расчетов с использованием суперкомпьютера работает и может быть в дальнейшем использована для построения системы моделирования и прогноза рисков от таких ситуаций", - рассказал Евстигнеев.

Моделирование рисков от опасных погодных явлений - одно из направлений работы в рамках создания системы Цифрового двойника геосистемы приморской территории, которую СевГУ разрабатывает для города в рамках программы "Приоритет 2030". В геосистему помимо прочего будут включены сведения о застройке и рельефе местности, а также данные, получаемые от сети датчиков, измеряющих параметры морской среды и воздуха в городе и его окрестностях.

Евстигнеев отметил, что весь этот массив данных позволит учитывать все факторы, определяющие неблагоприятный сценарий развития непогоды, в том числе связанные с прохождением глубоких циклонов над акваторией Черного моря и над Крымским полуостровом. В России такие цифровые модели в том или ином виде пока существуют только для Москвы и немногих других городов.

"Имея такую локальную информацию, а также получая глобальные данные об атмосферных процессах, в будущем мы сможем более точно оценивать риски для конкретных районов города: где сформируется "аэродинамическая труба", <...> где будет усиление ветра при "обтекании" высотных объектов, а где непогода не будет представлять угрозы. В этом году мы ставили целью отладить и протестировать систему, и прошедшая буря показала состоятельность нашей работы. В следующем году или немногим позднее мы сможем получать сценарии формирования рисков для каждого конкретного района города", - добавил собеседник.

Востребованность разработки

По словам Евстигнеева, район Севастополя - самый волноопасный на всем побережье Черного моря, и зачастую здесь проходят самые сильные бури. За все время инструментальных наблюдений с 1950-х годов фиксировалось шесть случаев экстремального волнения, подобных прошедшему 27 ноября. Причем минувший не был самым сильным - так, в 1981 году фиксировались волны более 7 м высотой, в то время как в воскресенье и понедельник не выше 6 м.

Циклон ночью и утром 27 ноября привел к ураганному ветру и массовым подтоплениям на Черноморском побережье России. Стихия затронула Крым, Севастополь, Краснодарский и Ставропольский края, Ростовскую, Запорожскую и Херсонскую области, а также Донецкую и Луганскую народные республики. Как минимум четыре человека погибли, несколько десятков пострадали. Непогода повредила дома, привела к перебоям с электроснабжением и проблемам в движении транспорта.