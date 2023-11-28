Эксперт: переход к здоровым пищевым привычкам потребует не меньше года усилий

СИРИУС /федеральная территория/, 28 ноября. /ТАСС/. Резкий переход с нездорового питания к сбалансированному приводит к подсознательному отторжению и срывам. Правильные пищевые привычки требуют не меньше года усилий в виде экспериментов и наблюдения за реакцией организма, считает руководитель сегмента персонализированного и специализированного питания FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Андрей Зюзин.

"Есть хорошая поговорка: "Что дается легко, не будет длиться долго. А то, что длится долго, не дается легко". Если предположить, что "воля к победе есть", то человеку придется пройти путь экспериментов, тестов на предмет собственных предпочтений, доступности, оценить первую реакцию организма. Важно постепенно формировать предпочтения, чтобы они действительно становились привычкой. Думаю, что при желании осуществить такой переход и оценить первые результаты вполне реально за один год", - сказал он корреспонденту ТАСС на III Конгрессе молодых ученых.

Эксперт отметил, что главная ошибка людей, которые начинают питаться по-новому "с понедельника", заключается в слишком резком изменении рациона. Такие перемены вызывают подсознательное отторжение и ведут к срывам. При этом и путь постепенного перестраивания пищевых привычек может быть непростым, предупредил Зюзин.

"Проблемы могут быть самыми разными: от [особенностей] метаболизма новых продуктов питания, их способности обеспечить вас энергией, до неожиданных. Например, как быть, если вы очень хотите перейти на новый рацион, а члены вашей семьи не разделяют ваших стремлений? Решения у каждого будут свои, так как вопросы питания неразрывно связаны и с индивидуальными особенностями человека, и с экономическими возможностями, и с наличием свободного времени для проведения экспериментов, и с обсуждением этих вопросов с близкими людьми", - пояснил он.

План против срывов

Эксперт НТИ посоветовал составить план по постепенному изменению рациона, учитывающий ситуации, когда человек сможет отклоняться от графика. Такими исключениями могут быть деловые обеды, которые включают в себя не те продукты, которые автор расписания запланировал на конкретный день недели.

В будущем люди смогут лучше контролировать свой рацион и вес с помощью специальных систем, которые по параметрам датчиков в основе портативных устройств смогут анализировать состояние пользователя и предупреждать о рисках переедания из-за нарастающего голода или последствиях для здоровья при употреблении пищи, на которую у него аллергия.

"Развитие таких систем против расстройств пищевого поведения зависит от спроса на рынке. Думаю, широкое распространение можно ожидать не ранее чем в 2028-2030 годах", - заключил он.

О конгрессе

III Конгресс молодых ученых проходит с 28 по 30 ноября. Организаторами конгресса выступают Фонд Росконгресс, Министерство науки и высшего образования РФ и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию, оператором Десятилетия науки и технологий является АНО "Национальные приоритеты". ТАСС - генеральный информационный партнер.