В России к 2026 году реализуют первый этап мегапроекта по химии

СИРИУС /федеральная территория/, 28 ноября. /ТАСС/. Первый этап мегапроекта по химии в России планируется реализовать к 2026 году с инвестициями не менее 10 млрд рублей. Об этом сообщил на третьем Конгрессе молодых ученых первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга.

"Планируется утверждение [мегапроекта по химии] во втором квартале следующего года. Он включает целый набор мероприятий. <…> Общая рамка такая: не менее 10 млрд [рублей], срок реализации на первом этапе - два года: в 2024-2025 годах", - сказал он.

Мажуга уточнил, что проект будет создан с целью поддержки бизнеса. Для его реализации планируется задействовать 15 тыс. человек. Продуктовая линейка проекта будет включать 500 наименований.

Перечень мегапроектов и ключевые критерии их отбора ранее утвердил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. В их число вошли, в частности, медицинская промышленность, производство дизелей, судов и воздушных судов, сжиженного природного газа и критически важной химической продукции. Задача проектов - обеспечить разработку и производство приоритетной высокотехнологической продукции.

III Конгресс молодых ученых проходит с 28 по 30 ноября 2023 года. Организаторами выступают Фонд Росконгресс, Министерство науки и высшего образования РФ и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию, оператором Десятилетия науки и технологий является АНО "Национальные приоритеты". ТАСС - генеральный информационный партнер.