В РФ усовершенствовали материал на основе стекла для новых лазеров

СИРИУС /федеральная территория/, 28 ноября. /ТАСС/. Российские исследователи повысили в 10 раз чистоту стеклообразного материала и продемонстрировали работу нового лазера на его основе с уникальной длиной волны. Полученные характеристики позволяют использовать его в составе компактных устройств анализа сред, сообщил ТАСС на III Конгрессе молодых ученых старший научный сотрудник Института химии высокочистых веществ им. Г. Г. Девятых РАН Максим Суханов.

Ученые института, входящего в консорциум Центра компетенций НТИ "Фотоника", совместно с Научным центром волоконной оптики РАН, Институтом общей физики РАН и Физическим институтом РАН разработали специальное стекло, основу которого составляют селен, германий, сурьма и галлий с добавлением металла неодима. В отличие от разрабатываемых аналогов, состав материала позволяет использовать его для лазерной генерации.

"Над этой задачей работали ученые в Великобритании, США, Южной Корее, Бразилии, Китае, но не достигли лазерной генерации из-за недостаточного уровня чистоты стекол. В своей работе мы не только смогли повысить чистоту материала по вредным примесям в 10 раз, но и предложили схему накачки ионов неодима. В экспериментах мы получили перестраиваемую лазерную генерацию с длиной волны в 5,56-6,01 микрометров (мкм)", - сказал Суханов, отметив, что такие стекла нужны для создания компактных систем анализа и диагностики различных сред.

Технология получения уникального материала предполагает использование кварцевых ампул в условиях отсутствия кислорода и влаги. Смесь нагревается до 800-850 градусов Цельсия при постоянном перемешивании. Очистка от примесей происходит за счет летучих соединений. Их содержание в готовом продукте составляет всего 0,1 грамма на тонну. Результаты работы опубликованы в журнале Journal of Luminescence.

III Конгресс молодых ученых проходит с 28 по 30 ноября. Организаторами выступают Фонд Росконгресс, Министерство науки и высшего образования РФ и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию, оператором Десятилетия науки и технологий является АНО "Национальные приоритеты". ТАСС - генеральный информационный партнер.