В России нейроморфные процессоры будут основаны на искусственных биоматериалах

СИРИУС /федеральная территория/, 28 ноября. /ТАСС/. Нейроморфный процессор, прототип которого создан в Национальном исследовательском центре "Курчатовский институт", на завершающем этапе развития этих технологий будет основан на искусственных биологических материалах, заявил на III Конгрессе молодых ученых вице-президент Курчатовского института Олег Нарайкин.

Исследователь отметил, что в условиях развития информационных технологий хранение, обработка и передача данных по-прежнему требуют энергии.

"Информация может быть передана только тем или иным энергетическим носителем. Поэтому одна из главных задач природоподобных технологий - это создание <…> полноценного нейроморфного процессора. Прототип такого процессора создан Курчатовским институтом, сегодня он уже работает", - сказал Нарайкин. Ученый пояснил, что прототип основан "на специальных материалах, пока не биологических".

"Но понятно, что целью является создание нейроморфного процессора поначалу на гибридных, биоподобных, а потом и на искусственных биологических материалах", - сказал он.

Нейроморфный процессор работает с сетями, обмен импульсами в которых схож с механизмом взаимодействия нейронов в мозге человека. При этом "память" импульсной сети содержится рядом с нейронами в самом нейроморфном процессоре, а не снаружи.

О конгрессе

III Конгресс молодых ученых проходит с 28 по 30 ноября 2023 года. Организаторами конгресса выступает Фонд Росконгресс, Министерство науки и высшего образования РФ и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию, оператором Десятилетия науки и технологий является АНО "Национальные приоритеты". ТАСС - генеральный информационный партнер.