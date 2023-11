Ученые ТюмГУ открыли в Мексике новый вид клещей

ТЮМЕНЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Ученые Института экологической и сельскохозяйственной биологии Тюменского государственного университета (Институт X-BIO ТюмГУ) открыли в Мексике новый для науки вид клещей, отнесенный к новому подроду, названному именем отечественного ученого Юрия Кнорозова, который расшифровал в 1950-х годах письменность майя. Об этом сообщило управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

"Ученые Института X-BIO ТюмГУ обнаружили новый вид и одновременно подрод панцирных клещей. Нового для науки клеща удалось обнаружить в тропических джунглях Мексики на полуострове Юкатан в ходе почвенно-археологической экспедиции, проведенной Национальным автономным университетом Мексики совместно с учеными из ТюмГУ", - говорится в сообщении.

Новый вид клещей был назван в честь российского ученого Галины Ершовой, которая исследовала древние цивилизации, языки и культуры и была ученицей Кнорозова. Об открытии ученые написали в статье "Unguizetes (Knorozovia) ershovae (Acari, Oribatida, Mochlozetidae), a new oribatid mite subgenus and species from Mexico", опубликованной в научном журнале Acarologia.

"Территория, где был найден новый для науки вид клещей, отнесенный к новому подроду, представляет историческое место проживания древних майя. Новый подрод получил имя ученого Юрия Кнорозова. Ученый является культовой фигурой в мезоамериканистике, он раскрыл тайну иероглифов майя в середине XX века, расшифровка которых превосходила по сложности египетские иероглифы. Кнорозов был историком, этнографом, лингвистом и создателем теорий этнической семиотики и коммуникации", - сообщает ТюмГУ.

Подчеркивается, что в Мексике ценят наследие Кнорозова, которому в этой стране установлены памятники и именем которого названы научные центры.

"ТюмГУ давно и плодотворно сотрудничает с юкатанским Университетом Кинтана-Роо. Здесь неоднократно проходили полевые стажировки тюменских студентов. Сегодня при участии Института X-BIO и Мезоамериканского центра им. Кнорозова РГГУ исследования продолжаются в Гватемале. Это научное сотрудничество не только пополняет наследие выдающихся ученых в области гуманитарных исследований, археологии, но и вносит вклад в изучение биологического разнообразия тропиков Нового Света", - говорится в сообщении.