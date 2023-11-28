Российский академик рассказал, что чаще всего интересует будущих ученых

СИРИУС /Федеральная территория/, 28 ноября. /ТАСС/. Студенты, которые хотят начать исследовательскую карьеру, чаще интересуются тем, что позволит изменить их работа в науке и жизни общества, а не величиной оклада, сказал ТАСС в кулуарах III Конгресса молодых ученых Степан Калмыков, вице-президент РАН, научный руководитель химического факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.

"Ко мне приходят студенты, которые выбирают дальнейший путь, предполагающий защиту диплома, перспективу поступления в аспирантуру и работы над кандидатской. Первый вопрос, который они задают: а нужно ли кому-то то, что мы будем делать в течение нескольких лет в лаборатории? Эта работа позволит получить новое лекарство, технологию, изделие? Если это фундаментальная наука, сдвинет ли результат понимание ученых о глобальных законах мироздания? То есть первый вопрос - это не "сколько я буду получать", не про социальные лифты, а про востребованность результатов", - сказал Калмыков.

Академик указал на то, что внешние ограничения в отношении России стимулируют развитие собственных технологий производства в том числе наукоемкой продукции.

"Если раньше наши компании покупали такие технологии за границей, то сейчас этот магазин закрыт. Они теперь должны приходить в научные институты и университеты, что очень хорошо для отечественной науки. И оказывается, что не только в Европе можно было покупать, например, каталитические процессы, системы и технологии. Оказывается, есть Институт катализа СО РАН, есть Институт нефтехимического синтеза им. А. В. Топчиева РАН, которые не хуже делают", - сказал он.

III Конгресс молодых ученых проходит с 28 по 30 ноября 2023 года. Организаторами конгресса выступает Фонд Росконгресс, Министерство науки и высшего образования РФ и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию, оператором Десятилетия науки и технологий является АНО "Национальные приоритеты". ТАСС — генеральный информационный партнер.