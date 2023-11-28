В РФ уточнили характер действия антиоксидантов растений на иммунные клетки

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Российские ученые детально проследили за тем, как растительные антиоксиданты-флавоноиды взаимодействуют с иммунными клетками-нейтрофилами, что помогло им подобрать комбинацию этих веществ с карбонильными соединениями, которая эффективно нейтрализует оксиданты во внеклеточной среде и при этом не мешает работе нейтрофилов. Об этом сообщили в пресс-службе Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН (Пущино).

"Полученные данные говорят о том, что взаимодействия флавоноидов с реактивными карбонильными соединениями приводит не только к нейтрализации последних, но и к формированию продуктов реакций между ними, способных эффективно подавлять производство активных форм кислорода иммунными клетками-нейтрофилами", - пояснила старший научный сотрудник ИТЭБ РАН (Пущино) Виктория Шубина, чьи слова приводит пресс-служба института.

Флавоноиды представляют собой органические летучие молекулы, которые растения используют для передачи и обмена различными сигналами. Многие флавоноиды являются мощными антиоксидантами, которые могут попадать в организм человека вместе с пищей. В последние годы ученые активно исследуют, как эти вещества ведут себя внутри клеток и во внеклеточной среде, внутри которых часто формируются различные агрессивные молекулы-оксиданты.

Шубина и ее коллеги обратили внимание на то, что флавоноиды часто попадают в организм вместе с другими веществами, некоторые из этих веществ могут взаимодействовать с антиоксидантами. К их числу относятся так называемые карбонильные соединения, которые присутствуют в жареной пище и могут негативно влиять на работу организма. Это побудило ученых изучить различия во влиянии чистых флавоноидов и их комбинации с карбонильными соединениями на культуры иммунных клеток-нейтрофилов, играющих важную роль в развитии воспалений и при борьбе с инфекциями.

Проведенные российскими исследователями опыты указали на то, что взаимодействия флавоноидов и карбонильных соединений действительно меняли то, как растительные антиоксиданты воздействовали на культуры клеток. В чистой форме они нейтрализовали агрессивные соединения как во внеклеточной среде, так и внутри нейтрофилов, тогда как их комбинация с карбонильными соединениями вступала в реакции с активными формами кислорода только за пределами клеток.

Последнее, как отмечают Шубина и ее коллеги, является не минусом, а плюсом, так как внутриклеточные оксиданты играют важную роль в жизнедеятельности нейтрофилов и их способности бороться с различными угрозами для жизни индивида. Понимание этого позволит создать новые, более эффективные препараты на базе флавоноидов и похожих на них соединений, которые будут подавлять хронические формы окислительного стресса и при этом не снижать активность иммунной системы, подытожили исследователи.