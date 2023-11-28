Директор РНФ заявил, что освобождение грантов от налогов потребует законодательных реформ

СИРИУС /федеральная территория/, 28 ноября. /ТАСС/. Освобождение грантов от выплаты налогов, а также пенсионных и медицинских сборов будет возможным только в случае внесения соответствующих изменений в законы, связанные со сбором налогов и страховых отчислений. Об этом сообщил на III Конгрессе молодых ученых генеральный директор РНФ Александр Хлунов.

"При реализации грантов ученые используют в своих институтах и вузах огромную экспериментальную базу, они вступают в трудовые отношения с институтами, и их работа так или иначе затрагивает всю организацию в целом. Все это требует выплаты налогов и страховых отчислений в рамках существующих законов. Пока законодательство трактует это только таким образом - чтобы этого не было, нам нужно поменять законы так, что часть дохода ученых можно будет освободить от данных выплат", - заявил Хлунов.

III Конгресс молодых ученых проходит с 28 по 30 ноября 2023 года. Организаторами выступают Фонд Росконгресс, Министерство науки и высшего образования РФ и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию, оператором Десятилетия науки и технологий является АНО "Национальные приоритеты". ТАСС - генеральный информационный партнер.