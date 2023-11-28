Студент МАИ придумал "умные" визитки с обратным откликом

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Студент Московского авиационного института (МАИ) Андрей Авдеев придумал "умные" визитки, позволяющие обмениваться контактами в одно касание смартфоном и дающие возможность владельцу узнать о том, воспользовался ли собеседник полученной информацией. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Умная" визитка может использоваться владельцем всю жизнь и экономит время на перенос данных. Среди дополнительных плюсов - удобство обновления информации в визитке без ее замены. Благодаря собранной статистике можно понять, какие из указанных владельцем ресурсов наиболее интересны для составления впечатления о бизнесе, как соотносится число открывших страницы в социальных сетях и подписавшихся на них, в каких случаях при получении визитки телефон добавляют в контакты, а в каких игнорируют. Эти данные помогут формировать более эффективные маркетинговые стратегии. С другой стороны, технология поможет предпринимателям оценивать эффективность работы сотрудников по привлечению клиентов", - заявил Авдеев, чьи слова приводятся в сообщении.

Визитка представляет собой пластиковую карточку с NFC-меткой, но может быть создана и в другом формате, например, как брелок. Чтобы считать данные, достаточно поднести к ней смартфон с NFC-модулем, после чего откроется электронный профиль владельца в специально разработанной системе. Профиль может содержать номер телефона, ссылки на сайт или социальные сети, а также любую другую информацию, которую владелец добавит туда. Предусмотрена возможность нанесения на карточку QR-кода для считывания смартфоном без технологии NFC.

Отличительной особенностью разработки, помимо быстрого обмена контактами, является возможность аналитики: владелец визитки увидит, сохранил ли получатель номер телефона, прошел ли по ссылкам и если да, то по каким. В настоящее время подобных разработок на российском рынке не существует. Интерес к изобретению уже проявляет компания, специализирующаяся на поставках комплектующих для предприятий. В настоящее время идет тестирование прототипа, а полномасштабный запуск всех элементов системы планируется в 2024 году.