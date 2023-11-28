Взаимодействие кадров наукоградов в РФ позволит сформировать сетевые программы развития

СИРИУС /федеральная территория/, 28 ноября. /ТАСС/. Наукоградам в России необходимо выстроить новую модель обмена и взаимодействия между специалистами для создания возможности формировать сетевые программы развития. С таким предложением выступил на площадке третьего конгресса молодых ученых (КМУ) в парке науки и искусства "Сириус" глава администрации федеральной территории Дмитрий Плишкин.

"Мы обладаем уникальным огромным потенциалом, этот потенциал можно раскрыть только действую совместно и реализуя совместные программы, сетевые программы, не создавая какие-то закрытые модели: взаимодействие всех наукоградов, научных школ, в том числе с такими новыми образованиями как федеральная территория, - это очень важное направление. <…> Предложения по новым подходам - это взаимодействие на сетевом уровне и давать возможность молодым специалистам из разных наукоградов приезжать друг к другу, формировать новые программы развития, ну и, конечно, вопросы финансирования и создания комфортной городской среды - это очень важно", - сказал Плишкин.

Он отметил, что на федеральной территории за счет ее статуса есть возможность реализации инновационного подхода научно-технологического развития, когда над созданием среды проживания и формированием программ и определением приоритетных направлений во взаимодействии работают как органы власти, так и научно-технологические университеты и индустриальные партнеры. В Сириусе не ставят перед собой задачу сконцентрировать на федеральной территории кадры с высоким научным потенциалом из разных регионов России для того, чтобы не замедлять дальнейшие перспективы обмена опытом. Суть реализуемой стратегии заключается в том, чтобы создать условия для реализации перспективными молодыми учеными своих проектов, после чего они вернутся в свои города, где продолжат работу в рамках стратегий развития своих субъектов.

Третий конгресс молодых ученых начался во вторник и будет работать три дня, по 30 ноября. В нем примут участие более 4 500 человек, в том числе более 700 докладчиков и модераторов собраний. Науку будут представлять молодые ученые - получатели грантов и стипендий президента и правительства РФ, аспиранты, разрабатывающие приоритетные направления научно-технического развития, студенты и школьники, принимающие участие в исследованиях и показавшие результат. Среди тем для обсуждений в деловой программе, такие как "Природоподобные технологии", "Новые подходы в развитии наукоградов", "Привлечение иностранной молодежи в российскую науку", "Плавучие университеты", "Развитие человеческого капитала со школьной скамьи", "Историческая генетика: исследование прошлого по древней ДНК", "Дальнее небо": технологические фронтиры спутникостроения". Организаторами выступают Фонд Росконгресс, Министерство науки и высшего образования РФ и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию, оператором Десятилетия науки и технологий является АНО "Национальные приоритеты". ТАСС - генеральный информационный партнер.