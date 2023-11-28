Секвестр бюджета вынудит РНФ отказаться от грантов или сократить конкурсы на их продление

СИРИУС /федеральная территория/, 28 ноября. /ТАСС/. Планируемое сокращение бюджета на работу Российского научного фонда (РНФ) вынудит его сильно сократить конкурсы на продление грантов или полностью отказаться от них. Об этом сообщил на III Конгрессе молодых ученых генеральный директор РНФ Александр Хлунов.

"К сожалению, общая капитализация фонда претерпела существенное сокращение. В декабре мы примем новую программу работы на три года с учетом недавних изменений в федеральном бюджете. Мы будем вынуждены отказаться или сократить - пока решение еще не принято - от конкурсов продления грантов по схемам 3+2, 4+3 и так далее, несмотря на очень высокое качество работы этих научных коллективов", - заявил он.

Как отметил директор фонда, окончательное решение будет принято попечительским советом РНФ и представлено публике в декабре 2023 года. При этом Хлунов отметил, что он надеется, что общий рост финансирования научной работы в рамках университетов, а также появление прикладного направления работы РНФ в значительной степени компенсирует сокращение бюджета фонда и связанное с этим снижение финансирования российской науки.

III Конгресс молодых ученых проходит с 28 по 30 ноября 2023 года. Организаторами выступают Фонд Росконгресс, Министерство науки и высшего образования РФ и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию, оператором Десятилетия науки и технологий является АНО "Национальные приоритеты". ТАСС - генеральный информационный партнер.