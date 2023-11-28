Президент РАН назвал преемственность традиций и открытость ее уникальными особенностями

СИРИУС, 28 ноября /ТАСС/. Преемственность ключевых традиций с XVIII века до наших дней, формирование научных школ, а также демократичность и открытость обсуждений являются уникальными особенностями Российской академии наук (РАН), заявил президент РАН Геннадий Красников в ходе сессии Конгресса молодых ученых, посвященной предстоящему празднованию 300-летия Академии.

"Академия наук - уникальное учреждение, которое несмотря на смену эпох, политического строя, сохранило преемственность. Академики царской России выбрали [будущих] академиков советской России. Ученые советского времени, в свою очередь, во многом сформировали облик современной российской науки", - сказал он.

Традиции РАН

Красников отметил, что важной традицией Академии является формирование научных школ. "Когда Петр Первый создавал Академию в 1724 году, то одной из задач, которую он поставил перед академиками, помимо приумножения научных знаний, была подготовка смены. Академики с самого начала думали о воспитании молодого поколения, передавали свои знания и опыт молодым ученым. А те уже передавали эти традиции своим ученикам и последователям", - сказал он.

Другими важными традициями Академии наук глава РАН назвал открытость обсуждения научных результатов, демократичность науки, выраженная в общих выборах и тайном голосовании по кандидатам в академики и члены-корреспонденты. "Первые академики были назначены Петром Великим, затем все последующие академики выбирались", - отметил Красников.

300-летие Российской академии наук в России будут праздновать в следующем году.

О конгрессе

III Конгресс молодых ученых пройдет с 28 по 30 ноября 2023 года. Организаторами конгресса выступает Фонд Росконгресс, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию, оператором Десятилетия науки и технологий является АНО "Национальные приоритеты". ТАСС - генеральный информационный партнер.