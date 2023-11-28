Эксперт считает, что экосистема Камчатки не восстановилась после "красного прилива"

ТАСС, 28 ноября. Экосистема Камчатки не восстановилась после "красного прилива" - цветения токсичных водорослей, которое произошло в 2020 году и привело к гибели 100 тыс. живых организмов. Об этом сообщил директор Института Мирового океана Дальневосточного федерального университета Кирилл Винников на III Конгрессе молодых ученых парка науки и искусства "Сириус".

"Мы знаем, что на Дальнем Востоке происходят регулярные "красные приливы". [Во время одного из них в 2020 году] на Камчатке погибло порядка 100 тыс. особей. Мы проводили учет, экосистема до сих пор не восстанавливается", - сказал Винников.

Цветение токсичных водорослей - так называемые "красные приливы" - в 2020 году в акваториях на юго-западном и юго-восточном побережьях Камчатки привели к массовой гибели гидробионтов. Пострадало также зрение серферов, которые занимались в воде, зараженной токсичными природными ядами. Местные жители публиковали фото и видео с пляжа, который был усеян мертвыми морскими животными.