Специалисты повысили эффективность работы дефектоскопов, снизив долю помех в 10 раз

СИРИУС /Федеральная территория/, 28 ноября. /ТАСС/. Специалисты Пермского федерального исследовательского центра Уральского отделения РАН повысили достоверность показаний распределенных волоконно-оптических датчиков дефектоскопов за счет снижения доли шума в 10 раз. Об этом в кулуарах III Конгресса молодых ученых рассказал ТАСС младший научный сотрудник лаборатории фотоники ПФИЦ УрО РАН Артем Туров.

Научная организация входит в консорциум Центра компетенций Национальной технологической инициативы "Фотоника", который разрабатывает в том числе технологии и приборы для исследования свойств материалов. Решение для дефектоскопов, предлагаемое авторами, предполагает поиск дефектов по вибрации, которую улавливает сенсорное оптоволокно.

"Каждая потенциальная поломка - это вибрация объекта с определенной частотой. Именно эти частоты, а также пространственные координаты точек, откуда исходит звук, улавливает оптическое волокно и передает в систему. После этого сигнал подвергается специальной обработке", - уточнил ученый.

Исследовательская группа смогла снизить в 10 раз долю шума в передаваемом сигнале за счет усовершенствования программного обеспечения: ученые разработали гибкий метод подавления помех, который отделяет их от основного потока данных. Решение позволит снизить долю ложных данных о дефектах, пояснил Туров.

III Конгресс молодых ученых проходит с 28 по 30 ноября 2023 года. Организаторами конгресса выступает Фонд Росконгресс, Министерство науки и высшего образования РФ и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию, оператором Десятилетия науки и технологий является АНО "Национальные приоритеты". ТАСС - генеральный информационный партнер.