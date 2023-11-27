Ареалы бурых и белых медведей на Чукотке стали пересекаться из-за потепления

ЯКУТСК, 27 ноября. /ТАСС/. Климатические изменения заставляют белых медведей менять места обитания и, напротив, помогают бурым медведям осваивать новые территории. В результате их ареалы начали пересекаться, что может привести к межвидовым конфликтам и гибридному скрещиванию, а также повышает риски для человека, сообщил ТАСС директор по развитию АНО "Экологический центр "Экофактор" Илья Черноок.

Ученые провели на Чукотке две экспедиции по исследованию чукотско-аляскинской популяции белого медведя с помощью беспилотников дальнего действия. Первая экспедиция проводилась в конце августа 2022 года на побережье Чукотского моря от мыса Шмидта до села Энурмино. Вторая состоялась в сентябре на острове Врангеля - в "родильном доме" чукотско-аляскинской популяции белого медведя.

"Проведено комплексное экологическое авиационное обследование мест обитания белых медведей на побережье Чукотского моря. Мы обнаружили девять бурых медведей и множество их следов. Бурые медведи не характерны для этой территории, их присутствие на побережье означает, что они начинают конкурировать с белыми медведями за кормовую базу. Получается, что ареалы белых и бурых медведей начинают пересекаться", - отметил Черноок.

По его словам, встречи бурых и белых медведей могут привести к конфликтам и гибридному скрещиванию. Появление бурых медведей на побережье несет риски, поскольку, согласно статистике, эти животные агрессивнее и опаснее для человека.

Ученые отмечают, что в Якутии и на Чукотке белые медведи стали намного чаще выходить на побережье материковой части. "Мы считаем, что это связано с изменениями ледового покрова океана. Кромка льда отходит все дальше на север, из-за этого меняется ареал обитания кормовой базы - морских млекопитающих, которыми кормится белый медведь. Следуя за тюленями и моржами, белые медведи чаще выходят на материковую часть. Чтобы сказать, как меняется численность и распределение популяции, необходимы повторные регулярные исследования", - добавил собеседник агентства.

Белый медведь занесен в Красную книгу России и Международного союза охраны природы. Его численность неуклонно сокращается. Среди главных угроз - браконьерство, сокращение площади морских льдов из-за климатических изменений, загрязнение арктической природной среды. На Чукотке обитает самая крупная в мире чукотско-аляскинская популяция белых медведей.