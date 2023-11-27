Премия в области будущих технологий "Вызов" с 2024 года станет международной

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Национальная премия в области будущих технологий "Вызов" со следующего года станет международной, но ее название не будет переводиться на другие языки. Об этом сообщила директор по цифровизации госкорпорации "Росатом" Екатерина Солнцева на пресс-конференции, посвященной предстоящей 19 декабря церемонии вручения премии.

"Сейчас перестали работать многие международные институты. Потому что исключение кого бы то ни было из международного контекста сразу делает эти институты немеждународными. А значит, должны появиться новые подходы, новые инструменты. И премия "Вызов" - это первый из таких инструментов поддержки международного сотрудничества, который появляется", - сказала Солнцева. При этом, отметила она, название премии не будет переведено на другие языки. "Название премии "Вызов" не планируется переводить на иностранные языки. Премия "Вызов" останется словом "вызов" на всех иностранных языках так же, как в свое время стало обычным словом в каждом мировом языке слово "спутник". Мы рассчитываем именно на такое позиционирование этой премии", - рассказала она.

По ее словам, это позиционирование на международном пространстве должно отразить то, каким образом Россия отвечает на стоящие сейчас перед ней вызовы, как действует, оказавшись в условиях беспрецедентного давления. "Мне кажется, это очень четкий месседж миру: чем уже является современная Россия и чем она будет являться, чего ждать от нашей страны на горизонте достаточно стратегическом", - подчеркнула директор по цифровизации Росатома.

Национальная премия в области будущих технологий "Вызов" учреждена в рамках начавшегося в 2022 году Десятилетия науки и технологий Фондом развития научно-культурных связей "Вызов" совместно с Газпромбанком при поддержке правительства Москвы. Госкорпорация "Росатом" - генеральный партнер премии. Премия присуждается в четырех номинациях: "Перспектива", "Ученый года", "Инженерное решение" и "Прорыв". Премиальный фонд составляет 40 миллионов рублей - по 10 миллионов на каждую номинацию. С 2024 года награду будут вручать еще в одной специальной номинации - иностранному ученому года. В научный комитет премии входят академики и члены-корреспонденты РАН, профессора ведущих российских университетов и руководители научных коллективов в различных сферах исследований.