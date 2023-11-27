В НИУ "МЭИ" создали устройство для защиты лопаток паровых турбин от эрозии

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Ученые национального исследовательского университета МЭИ (НИУ "МЭИ") создали устройство, защищающее поверхность лопаток паровых турбин от воздействия капель влаги и эрозионного износа. Об этом сообщила пресс-служба университета со ссылкой на ректора Николая Рогалева.

"Новое устройство работает на основе комбинации методов обогрева и вдува греющего пара. Устройство разработано на кафедре паровых и газовых турбин имени А. В. Щегляева под руководством заместителя заведующего кафедрой по научной работе Виталия Попова в рамках программы научных исследований "Приоритет 2030: Технологии будущего", - сказал Рогалев.

Отмечается, что разработка повышает качество защиты паровых турбин от эрозионного износа за счет уменьшения числа и размера капель влаги, движущихся в потоке пара в последних ступенях паровых турбин. В отличие от наиболее распространенного метода внутриканальной сепарации, когда влага удаляется из проточной части турбины через щели на поверхностях лопаток статора, новый метод позволяет снижать эрозионный износ без безвозвратного удаления пара из проточной части турбины, ухудшающего экономичность агрегата.

Принцип действия устройства основан на том, что жидкость с поверхности полых лопастей специальной конструкции испаряется за счет подвода греющего пара, в котором при этом дробится также и неиспарившаяся влага. Отмечается, что снижение эрозионного износа по сравнению с методом внутриканальной сепарации составляет более 25-30%, эта оценка проводилась на основе экспериментально полученных данных о влиянии влагоудаления на размеры капель в проточной части паровой турбины, говорится в сообщении.