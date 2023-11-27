Экспедиция СО РАН обнаружила высокий уровень самовосстановления природы

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Экспедиция Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) по исследованию биоразнообразия, которая проходит на Кольском полуострове, Таймыре и в Забайкальском крае, зафиксировала высокий уровень самовосстановления природы после промышленного загрязнения. Об этом сообщил вице-президент по экологии и промышленной безопасности "Норникеля" Станислав Селезнев на обсуждении отчета по устойчивому развитию компании.

"Вывод экспедиции такой: природа имеет достаточно сильные самовосстановительные процессы. Это не значит, что нужно загрязнять ее до бесконечности и потом она сама восстановится. Но тем не менее эта способность хорошая и нужно этим пользоваться. Но она не может с нуля восстанавливаться, нужно базовое состояние среды, от которого она может восстанавливаться", - сказал Селезнев.

По его словам, исследование проводили более 15 научных институтов СО РАН с привлечением заповедников, которые находятся недалеко от предприятий "Норникеля".

Базовое исследование биоразнообразия - продолжение работы "Норникеля" и Сибирского отделения РАН, начавшейся в 2020 году и расширившейся на три региона: на Кольский полуостров, север Красноярского края и Забайкальский край. Цель текущего исследования - определение зон воздействия компании и оценка состояния биоразнообразия экосистем в регионах деятельности "Норникеля". Исследования лягут в основу корпоративной системы управления воздействием на биоразнообразие и разработки программ по его сохранению и мониторингу.