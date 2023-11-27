Экспедиция СО РАН предложила изменить региональные ПДК загрязнения

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Экспедиция Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) по исследованию биоразнообразия предложила изменить предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязнения окружающей среды для Арктики. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе экспедиции.

"Все говорят об уязвимости арктических экосистем, что к ним требуется особый подход. Но это утверждение, абсолютно правильное по сути, противоречит основному руководящему документу - системе предельно допустимых концентраций. У нас ПДК от Сочи до Норильска одни и те же, нет уязвимых арктических экосистем. Не нужно быть биологом, чтобы понимать, что ПДК в водоемах побережья Черного моря и в озере Таймыр разные по сути, но они одинаковые - печать Минюста", - считает завкафедрой Сибирского федерального университета Михаил Гладышев, чьи слова приводятся в сообщении.

Результаты и подходы экспедиции СО РАН будут играть определяющую роль при разработке национальной системы нормирования деятельности в Арктике, приводится мнение советника главы Росприроднадзора Амирхана Магомедова.

"Тема региональных ПДК входит в научную составляющую экспедиции. Есть необходимость корректировки государственных нормативов. Не в пользу бизнеса или против него, а в сторону объективности исследований. Уверен, что в госорганах точно так же понимают проблему и готовы идти навстречу. Нужен просто инициатор и доказательная база", - считает вице-президент по экологии и промышленной безопасности "Норникеля" Станислав Селезнев.

Базовое исследование биоразнообразия - продолжение работы "Норникеля" и Сибирского отделения РАН, начавшейся в 2020 году и расширившейся на три региона: на Кольский полуостров, север Красноярского края и Забайкальский край. Цель текущего исследования - определение зон воздействия компании и оценка состояния биоразнообразия экосистем в регионах деятельности "Норникеля". Исследования лягут в основу корпоративной системы управления воздействием на биоразнообразие и разработки программ по его сохранению и мониторингу.