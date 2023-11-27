В Красноярском крае обнаружили украшения времен Римской империи

КРАСНОЯРСК, 27 ноября. /ТАСС/. Украшения из восточных провинций Римской империи обнаружили археологи Сибирского федерального университета (СФУ) в Красноярском крае. Об этом говорится в сообщении пресс-службы университета.

"Остатки жилищ и производственных площадок, служивших для кузнечного ремесла, осколки керамической посуды со специфическим орнаментом, украшения (выполненные из глины пуговицы, бусы, а также стеклянная бусина с золотой фольгой, попавшая на территорию современной Сибири из восточных областей Римской империи) были найдены в ходе летней экспедиции студентами и сотрудниками университета", - говорится в сообщении.

По мнению ученых, бусы с золотой или серебряной фольгой III-IV вв. н. э. были востребованным товаром и доставлялись из Средиземноморского региона, с территории современной Греции, а также с Черноморского побережья - из провинций Римской империи позднеантичного времени.

Раскопки проводились в долине малых притоков Ангары вблизи Канска на востоке региона. Археологи СФУ считают, что ранее неизвестные памятники культуры относятся к древним племенам, населявшим территории региона на северной границе лесостепи в VI-III вв. до н. э. и III-IV вв. н. э. "Обнаруженный археологический комплекс, названный Глинным, находится на небольшом ровном возвышении (гриве). Были найдены две площадки, предназначавшиеся для изготовления различных вещей из железа, а также пространство с углубленным в землю жилищем. Эта часть памятника датируется III-IV вв. н. э., когда великое переселение народов уже практически завершилось. В отдалении обнаружены комплексы гораздо более древнего происхождения, приблизительно VI-III вв. до н. э. - вероятно, их оставили другие, более ранние поселенцы этих мест", - отмечается в сообщении.

Обнаруженное жилище представляло из себя небольшое углубление в рыхлой песчаной почве. По окружности котлована возводились опоры из древесины, остатки конструкции ученые планируют изучить с помощью радиоуглеродного анализа и методов дендрохронологии. В центре жилища располагался очаг, использовавшийся для согревания и приготовления пищи. Также на площадке возле жилища были обнаружены железные наконечники стрел, осколки глиняных сосудов и остатки еще одного большого кострища. По мнению ученых, такие жилища характерны для аборигенных народов Приенисейской Сибири.

В сообщении отмечается, что это первая находка артефактов этого периода на территории Красноярского края. "Обнаруженные предметы позволяют сопоставить найденное поселение с так называемым язаевским периодом культуры (по названию поселка Язаевка на правом берегу Енисея). Основным же ремеслом древних сибиряков этого периода, очевидно, было кузнечное дело - в раскопе обнаружились множественные фрагменты молотков и других орудий", - добавили в СФУ.

О СФУ

СФУ - первый в России федеральный университет, основан в 2006 году путем объединения четырех вузов в Красноярске. Это один из крупнейших университетов восточной части России.