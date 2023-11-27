На Хайнане в 2024 году введут в эксплуатацию площадку для коммерческих запусков

ХАЙКОУ /Китай/, 27 ноября. /ТАСС/. Ввод в эксплуатацию строящейся стартовой площадки для коммерческих космических запусков в городе Вэньчан южной китайской провинции Хайнань состоится в 2024 году. Об этом, как пишет газета "Хайнань жибао", было объявлено на Вэньчанском международном аэрокосмическом форуме.

В своих докладах на форуме об использовании новых возможностей для развития коммерческих пусков мэр города Вэньчан и глава Управления Международного космического городка Вэньчан упомянули о том, что строительство первой и единственной в Китае коммерческой стартовой площадки вступило в решающую стадию. В настоящее время идет сооружение стартовых мощностей, а сдача объекта в эксплуатацию намечена на 2024 год.

Аэрокосмический форум в Вэньчане в этом году был посвящен теме применения спутниковых данных стран БРИКС в целях содействия международному сотрудничеству в космической сфере. В ходе мероприятия, пишет издание, был представлен ряд достижений, в том числе, международная версия Национальной платформы данных дистанционного зондирования.

Запуск платформы означает, что Китай продолжит наращивать открытость в плане обмена данными дистанционного зондирования Земли, углублять международное сотрудничество, делиться ресурсами, знаниями и технологиями с партнерами по всему миру.

Китайское национальное космическое управление и Метеорологическое управление Китая также выдали лицензии первой группе пользователей этой платформы, среди которых, в частности, научно-исследовательские учреждения из Лаоса, Бангладеш, Сербии и Казахстана.