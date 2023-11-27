Метеорные потоки Геминиды и Урсиды достигнут пика в декабре

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Метеорные потоки Геминиды и Урсиды достигнут пика в ночь с 13 на 14 декабря и с 21 на 22 декабря, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

"Метеоры Геминид - белые и яркие, они могут падать очень часто. Поток летит не навстречу Земле, а догоняет ее, поэтому скорость метеоров невысокая, около 35 км/с", - уточнили в планетарии.

Первый декабрьский звездопад Геминиды входит в число самых мощных ежегодных потоков. В этом году он достигнет максимума активности в ночь с 13 на 14 декабря. Астрономы ожидают до 150 падающих метеоров в час.

Область вылета метеоров, которыми называют вспышки от сгорающих в небе небольших небесных тел, находится в созвездии Близнецов. Источником этих частиц является объект 3200 Фаэтон (3200 Phaethon), который ученые характеризуют как нечто среднее между астероидами и кометами.

Звездопад в зимнее солнцестояние

Метеорный поток Урсиды достигнет пика мощности в самую длинную ночь года - с 21 на 22 декабря, когда происходит зимнее солнцестояние. По прогнозам ученых, жители Земли могут увидеть в небе до 10 "падающих звезд" в час. Радиант Урсид находится в созвездии Малой Медведицы. Родоначальницей потока является периодическая комета 8P/Туттля (8P/Tuttle).

"Урсиды можно наблюдать только в Северном полушарии. <…> Поток по скорости пролета метеоров очень схож с Геминидами, но по их яркости и частоте - значительно слабее. Скорость метеоров Урсид - около 32 км/с", - уточнили в Московском планетарии.