Озеро Долк может деградировать на четверть за следующие пять лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) исследовали антарктическое внутриледниковое озеро Долк и пришли к выводу, что за следующие пять лет водоем деградирует на четверть от своей первоначальной глубины. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Гидрологи Санкт-Петербургского государственного университета промоделировали сценарии развития антарктического подледного озера Долк, из-за прорыва которого в 2018 году образовался большой провал в Антарктическом леднике. Ученые пришли к выводу, что увеличение температуры ледника, внутри которого располагается озеро, приведет к тому, что в следующие пять лет оно промерзнет на глубину до 7 м, что составляет чуть менее четверти от его первоначальной глубины", - говорится в сообщении.

Уточняется, что озеро Долк находится в Восточной Антарктике, недалеко от станции "Прогресс". Оно располагается в толще ледника, и было покрыто многометровым слоем льда на протяжении, по меньшей мере, полувека. В 2018 году произошел его прорыв. Озеро Долк считается модельным объектом для изучения процессов, происходящих в подледниковых водоемах, в частности, их прорывов, и перетекания воды из одного озера в другое. Исследование важно для понимания движения ледников и климатических изменений.

"Было выполнено два вида моделирования. Первый - для верификации модели, то есть для сравнения модельных расчетов, и того, что получается по результатам натурных исследований. В этом случае входными параметрами моделирования были метеоданные станции "Прогресс". Во втором случае моделировался процесс возможного развития озера Долк на ближайшие пять лет. Результаты моделирования полностью совпали с результатами натурных наблюдений в ходе полевых работ. Это значит, что используемая нами модель достоверна", - привели в пресс-службе слова доцента кафедры гидрологии суши СПбГУ Сергея Попова.

По данным вуза, для исследования ученые использовали климатические данные за каждый день в период с 2012 года по 2023 год и смоделировали три возможных сценария развития озера. Согласно первому сценарию мощность слоя снега не изменится, при втором - увеличится с той же динамикой, что и за последние два года, при третьем сценарии - мощность снежного покрова увеличится значительно. Но все три сценария указали на одну общую тенденцию - деградацию озера.