В Саратове создали систему управления тракторным манипулятором

САРАТОВ, 26 ноября. /ТАСС/. Разработчики в Саратове создали систему управления манипулятором на тракторе. Она позволит значительно повысить безопасность и производительность работ по содержанию дорог, сообщили ТАСС в пресс-службе Саратовского государственного технического университета (СГТУ) имени Ю.А. Гагарина.

"Разработанная система - это инновационный продукт, который улучшает условия труда и эффективность работы по ремонту и содержанию дорог. Она обладает рядом важных преимуществ. В частности, возможностью адаптации к управлению двумя и тремя манипуляторами одновременно, что значительно повышает производительность работ", - отметили в университете.

Там пояснили, что систему предполагается устанавливать на манипуляторное оборудование, которое подходит в том числе для тракторов типа "Беларус", и использовать при уборке снега, очистке обочин, скашивании травы, срезании кустарников и небольших деревьев. Обычно управление оборудованием осуществляется рычажным устройством. При этом сильное нажатие рычага может привести к резкому подъему или опусканию оборудования. Кроме того, оператор может перепутать рычаги и задеть находящиеся рядом объекты.

Для автоматизации процесса управления на каждом звене манипулятора устанавливают энкодеры и датчики касания, через них происходит связь с блоком управления, который расположен в кабине трактора. Механизатор может управлять процессом с помощью кнопок электронного блока или же задать автоматический режим - система сама переведет манипулятор из транспортного положения в рабочее и обратно, а также обеспечит движение с выполнением дорожных работ.

Испытания новой системы управления проходили на тракторе с установленным манипулятором "Стриж-2". Как подчеркнули в вузе, испытания показали хорошие результаты. Интерес к системе уже проявляют дорожные предприятия региона и страны.

Авторами разработки стали ведущий инженер-электронщик группы компаний "Современные дорожные технологии" Олег Аношин, обучающиеся конструкторского бюро "Робототехника и интеллектуальные системы" СГТУ Никита Самохин и Дмитрий Кузнецов.