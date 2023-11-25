В МАИ разработали устройство для поиска поломок техники на ранней стадии

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Студенческое конструкторское бюро Московского авиационного института (МАИ) разработало прибор, предназначенный для поиска неисправностей в радиоэлектронной аппаратуре, дефектов труб, нарушений работы двигателей и других технических систем. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Наш прибор имеет небольшой размер и на данном этапе предполагает ручное использование: он способен улавливать ультразвук с расстояния до полутора метров. Это удобно для проверки системы труб в квартирах, а также для диагностики устройств небольших габаритов, в том числе автомобильных двигателей. В перспективе, например для обследования крупных по размеру объектов или магистральных трубопроводов, возможна интеграция прибора с беспилотной авиационной системой", - рассказал старший преподаватель кафедры "Радиолокация, радионавигация и бортовое радиоэлектронное оборудование" МАИ Василий Егоров, слова которого приводятся в сообщении.

Разработанный прибор способен улавливать ультразвук на частотах от 30 до 50 кГц и преобразовывать его в слышимый диапазон. По характеру слышимого звука оператор сможет распознать неисправность на ранней стадии. Это позволит предотвращать техногенные аварии, связанные с утечкой газов и других веществ на производстве, поломки различных систем как на предприятиях, где остановка оборудования может быть критичной, так и в быту. В такой универсальности и состоит главное преимущество прибора, подчеркивают разработчики.

В настоящее время готов прототип прибора. Исследователи продолжают сбор экспериментальных данных и их анализ, чтобы выявить связи между характером звука и типом неисправности. В дальнейшем на основе этих данных будет обучена нейросеть, которая сможет определять наличие и особенности поломок в автоматическом режиме. Работа велась в студенческом конструкторском бюро "Сигнал".

"Мы знаем, что неисправное устройство издает звук: например, двигатель будет стучать, а поврежденный газопровод - шипеть. Но этому этапу предшествует другой: когда дефект еще небольшой, он проявляет себя незаметно для человека - не обычным звуком, а ультразвуком", - добавил разработчик прибора студент Дмитрий Горобец.