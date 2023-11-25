В России готовятся запустить производство экспресс-пастеризатора грудного молока

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Ученые Сеченовского университета Минздрава России намерены передать в производство первый отечественный экспресс-пастеризатор грудного молока. Он нужен, чтобы защищать молоко от инфекций, которые могут передаваться новорожденному, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Команда разработчиков Первого МГМУ (Московского государственного медицинского университета) Минздрава РФ готовится запустить серийное производство компактного прибора для экспресс-пастеризации грудного молока. С помощью нового устройства можно обеззараживать молоко матери от инфекционных заболеваний, которые могут передаваться ребенку, и при этом сохранять все полезные питательные вещества", - говорится в сообщении.

Локализовать производство планируют в Новосибирске. Ожидается, что пилотную серию из 1 тыс. приборов выпустят в первой половине 2024 года. Ученые также протестируют технологию в отделении интенсивной реанимации недоношенных детей одного из роддомов Москвы и проведут исследования для сертификации устройства.

"Компактный пастеризатор для экспресс-обеззараживания грудного молока от инфекционных заболеваний позволит сократить риск передачи опасных инфекций от матери к ребенку и защитить младенца от ВИЧ, цитомегаловируса, Т-клеточного лимфотропного вируса человека типа 1, ВПЧ, вируса Эбола, а также коронавирусной инфекции COVID-19. При этом запатентованный разработчиками метод пастеризации грудного молока сохранит важные микроэлементы, витамины, ферменты и другие питательные вещества, а также материнские антитела, способствующие формированию иммунитета ребенка", - сообщили в вузе.

Как пояснили в пресс-службе, пастеризатор - это компактное устройство, которым можно пользоваться не только в больнице, но и дома. К примеру, если мать ребенка болеет, она сможет запасать собственное грудное молоко.