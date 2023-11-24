На III Конгрессе молодых ученых затронут тему интеграции науки и искусства

МОСКВА, 24 ноября /ТАСС/. Вопросы выстраивания эффективного взаимодействия науки и искусства обсудят на III Конгрессе молодых ученых (КМУ), сообщает пресс-служба АНО "Национальные приоритеты".

"Потенциал молодых специалистов и ученых особенно востребован в самой динамично развивающейся сфере современной экономики - креативных индустриях. Молодость и творчество неразрывно связаны, но чтобы успешно конкурировать, необходимо развиваться. Конгресс выступает в качестве уникальной площадки общения активных молодых специалистов и опытных профессионалов креативной отрасли, здесь генерируются принципы, формирующие условия для синтеза и интеграции научных и творческих проектов в федеральном масштабе", - приводятся в сообщении слова советника президента Российской Федерации Антона Кобякова.

Существует необходимость в понимании, как технологии влияют на нас, как научный подход формирует культурные явления, давая возможность человеку познавать новое и развиваться, поэтому в рамках КМУ пройдут мероприятия, посвященные взаимодействию науки и искусства, отмечается в сообщении.

По информации пресс-службы, Фонд Инносоциум (социальная платформа Фонда Росконгресс) проведет сессии по продвижению креативной повестки в научной среде и формированию условий для интенсивного привлечения молодых ученых к реализации высокотехнологичных проектов. Кроме того, на конгрессе пройдет дискуссия "Наука и искусство: связь времен, новые подходы в подготовке талантов и научные технологии создания шедевров", на которой затронут вопрос интеграции научных принципов в обучение будущих деятелей культуры. А также будет действовать креативное пространство "Новые лица" молодежного сообщества "Вызов", в котором участники смогут подготовить собственный медиапродукт - видеовизитку.

III Конгресс молодых ученых пройдет с 28 по 30 ноября 2023 года. Организаторами конгресса выступает Фонд Росконгресс, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию, оператором Десятилетия науки и технологий является АНО "Национальные приоритеты". ТАСС - генеральный информационный партнер.