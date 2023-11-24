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Путин поручил обеспечить ученым доступ к суперкомпьютерам

Речь идет об ученых, занимающихся научной и практической деятельностью в области искусственного интеллекта
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Ученые, занимающиеся научной и практической деятельностью в области искусственного интеллекта, должны иметь доступ к суперкомпьютерам, заявил президент РФ Владимир Путин на конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".

"Прошу <…> предложить механизм, который обеспечит доступ отечественных ученых к существующим и создаваемым в России суперкомпьютерам", - сказал глава государства.

"Особые льготы для пользования вычислительной инфраструктурой должны получить аспиранты, студенты, школьники, которые уже занимаются научной и практической деятельностью в области искусственного интеллекта", - отметил Путин.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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