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В ННГУ нашли новый способ создавать ароматы ландыша и свежей зелени

Это перспективный одностадийный метод синтеза, позволяющий получать разнообразные органические молекулы не только для парфюмерии и бытовой химии, пояснили в Университете Лобачевского
© crystaldream/Shutterstock/FOTODOM

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 ноября. /ТАСС/. Ученые Университета Лобачевского (ННГУ) разработали одностадийную реакцию синтеза ненасыщенных альдегидов, широко используемых в бытовой химии и парфюмерии. Метод позволяет синтезировать вещество с запахом цветка цикламена и свежей зелени, а также нетоксичные аналоги лилиаля - парфюмерной отдушки с запахом ландыша, недавно запрещенной для применения в России и Европе, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

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По словам химиков ННГУ, парфюмерной продукцией и бытовой химией сфера использования метода не ограничивается. "Открытая реакция позволяет получать исходные материалы для синтеза противоопухолевых препаратов, защитных покрытий для обшивок кораблей от водорослей и микроорганизмов и даже фунгициды для защиты зерновых от грибов-паразитов", - приводятся в сообщении слова руководителя проекта, заведующего кафедрой органической химии химического факультета ННГУ им. Н. И. Лобачевского Алексея Федорова.

При разработке реакции ученым удалось выделить молекулу ненасыщенного альдегида, используя простые и доступные реагенты - формальдегид, диметиламин и стиролы. В качестве растворителя использовался толуол, катализаторами реакции и переносчиками воды стали соли цинка и лития.

Сотрудник лаборатории химии природных соединений и их синтетических аналогов химического факультета ННГУ Василий Отвагин рассказал, что обычно синтез аналогичных ненасыщенных альдегидов занимает много времени и требует от 5 до 10 этапов, но ученым удалось найти быстрый и простой одностадийный способ их получения. Это перспективный синтетический метод, позволяющий получать большие библиотеки органических молекул.

По словам ученых, сегодня подобные соединения получают в Германии и США, после оптимизации технологии синтеза для производства метод может быть применен в отечественной химической промышленности. Работа выполнена лабораторией химии природных соединений и их синтетических аналогов химического факультета ННГУ по проекту НОЦ Нижегородской области.

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