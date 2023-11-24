В России разработали ИИ-тренажер для обучения психологов-консультантов

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Специалисты Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) создали систему-тренажер, которая с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ) помогает будущим психологам учиться проводить профориентационные консультации. Об этом сообщила ТАСС заведующая лабораторией "Информационные технологии для психологической диагностики" МГППУ Наталия Юрьева.
Программа с функцией интеллектуального помощника позволяет студентам факультетов психологии учиться опрашивать и консультировать людей на тему будущей профессии. При этом сложность заданий система подбирает индивидуально, на основе начального уровня знаний и прогресса каждого студента.
"Адаптивные методы в электронном образовании помогают персонифицировать процесс обучения и выстроить индивидуальный трек развития. Это способствует более эффективному и быстрому овладению навыками, а также повышает точность оценки результатов и лучше мотивирует обучающихся", - сказала Юрьева.
Разработка включает в себя саму программу и серию тестовых заданий в качестве инструмента для самостоятельной работы студентов. Эффективность новинки подтверждена экспертизой, уточнили в МГППУ. Прототип системы апробировали сотрудники университета.
"Мы намерены продолжить использование системы в качестве тренажера для подготовки психологов-консультантов. Математические модели в ее основе обладают качествами, делающими систему перспективной в качестве инструмента диагностики для решения широкого круга профессиональных задач психолога", - пояснил сотрудник лаборатории Сергей Ермаков.
В среду, 22 ноября, в России отметили День психолога. Эта дата была утверждена постановлением правительства РФ от 10 октября 2023 года. Согласно вступившему в силу в июле приказу Минздрава, с 2023 года психологическая помощь стала доступна россиянам в поликлиниках по ОМС.