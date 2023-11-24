"Умный помощник" в госзакупках и морозоустойчивый БПЛА признали лучшими стартапами вузов

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. "Умный помощник" для проведения госзакупок, технология утилизации отходов спиртзаводов в кормовой витамин В12, а также беспилотник, способный совершать аэросъемку при низких температурах признаны лучшими вузовскими стартапами в России. Вручение дипломов и подарков финалистам Всероссийского форума технологических стартапов состоялось в кластере "Ломоносов в МГУ.

Участвовать в рейтинге топ-1000, организованном в рамках федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства", как рассказали организаторы форума, могли все университетские стартапы в РФ. Старт был дан 4 октября, всего было подано более 2,3 тыс. заявок, из которых в несколько этапов эксперты отобрали сначала 1 тыс., потом из 1 тыс. - 50. Эти 50 проектов были презентованы на форуме в четверг, и уже из них отобрали 10 победителей.

Идеи и их авторы

Руководители победивших стартапов - студенты, молодые преподаватели и сотрудники вузов - представили высокотехнологичные проекты в самых разных отраслях. Семен Зимин из СПбПУ Петра Великого представил дизайн с применением искусственного интеллекта, Алексей Моисеевский из МГУ имени Ломоноссова - инструмент эффективного построения и моделирования квантовых алгоритмов без реального квантового компьютера, Игорь Томашевский из МИРЭА - проект "умного помощника" для участника госзакупок.

Сразу два финалиста представляли томский Политех: Отто Гейс с мехатронной системой автоматизации позиционирования оптических микроскопов и Григорий Матлахов с проектом беспилотника для аэросъемки при низких температурах.

Часть стартапов относится к медицине. Вячеслав Афанасьев из Сеченовского университета представил нейросеть для классификации новообразований кожи, а Бехруз Расаматов из того же вуза - внутриротовую капу для контроля кислотности.

Дмитрий Титов из Сколтеха представил проект системы контроля гололедообразования на проводах линий электропередачи, Павел Купреев из МФТИ - платформу по автоматизации психодиагностики для подростков и родителей. Владислав Рогозин из РЭУ имени Плеханова разработал технологию утилизации отходов спиртозаводов в кормовой витамин В12 с помощью микроорганизмов.

Награды вручил директор департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Минобрнауки РФ Олег Чурилов. Как сказал Чурилов ТАСС, за год, прошедший с первого форума, в движении стартапов достигнут значительный прогресс.

"За прошедший год стартапы подросли, как и компетенции ребят, их понимание собственной деятельности и представление о том, какие сделать следующие шаги. Изменилась риторика форума. Все сессии выглядели значительно более профессионально. Появился общий язык, уровень понимания вырос. Будем ждать дальнейшего роста в следующем году", - рассказал Чурилов.

О форуме и проекте

Всероссийский форум технологического предпринимательства проходил в Москве 22-23 ноября в кластере "Ломоносов" в инновационном центре МГУ. Это главное отраслевое мероприятие года для лидеров университетских стартапов, а также связанных с ними преподавателей вузов, представителей венчурных фондов и крупного бизнеса, государственных институтов развития. Форум является ключевым мероприятием федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства".

Федеральный проект направлен на массовое обучение технологическому предпринимательству и серийное создание технологических компаний в стенах университетов. Он реализуется Минобрнауки РФ при участии ведущих институтов развития страны. За 2022-2023 годы проект охватил 78 российских регионов.

По грантовой программе "Студенческий стартап" в 2022-2023 годах 2,5 тыс. проектов получают по 1 млн рублей. Для частных инвесторов действует программа возмещения части инвестиций, по ней государство возвращает до 50% средств, вложенных в университетский стартап.