Учреждения науки Петербурга и Сбербанк подготовят кадры в сфере ИИ для Арктики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Санкт-Петербургский Федеральный исследовательский центр (СПб ФИЦ) РАН и СПбГУ совместно со Сбербанком открыли новую магистерскую программу, которая будет готовить специалистов в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Это первая подобная программа, которая будет готовить уникальных специалистов в ИИ для решения задач в Арктике, сообщил ТАСС руководитель программы, заведующий лабораторией теоретических и междисциплинарных проблем информатики СПб ФИЦ РАН, доцент кафедры информатики СПбГУ Максим Абрамов.

"В процессе обучения студенты могут выбрать особый блок дисциплин программы - "Искусственный интеллект для Арктического региона", ориентированный на подготовку специалистов в области приложения технологий искусственного интеллекта и интеллектуальных информационных систем к решению задач, возникающих на арктических территориях РФ. Программа позиционируется как площадка, где организована коммуникация магистрантов с представителями индустрии", - рассказал Абрамов.

Среди учебных курсов - Data Science, алгоритмы обработки изображений, технологии компьютерного зрения, прикладные задачи машинного обучения, технологии ИИ в Арктических исследованиях, а также интеллектуальные системы управления транспортной инфраструктурой в Арктике. Ожидается, что на программе будет 40 мест для обучающихся, из которых 30 для бюджетников.

Планируется, что уже начиная с первого курса студенты будут участвовать в проекте "цифрового помощника" для логистов морских грузоперевозок Cargotime и других междисциплинарных прикладных проектах СПб ФИЦ РАН и Сбербанка.