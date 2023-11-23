Академик РАН считает маловероятным появление сильного ИИ в ближайшие 10 лет

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Разработка сильного искусственного интеллекта (ИИ) в ближайшее десятилетие маловероятна, при этом на международном уровне о наделении этой технологии статусом субъекта общества речь уже не идет, заявил директор Института системного программирования им. В. П. Иванникова РАН Арутюн Аветисян.

Сильным искусственным интеллектом эксперты называют ИИ так называемого общего уровня, который способен мыслить и действовать. Сегодня в различных отраслях используются системы на основе технологий ИИ (слабого ИИ), которые за счет математических алгоритмов, к примеру, помогают повысить эффективность анализа больших объемов данных и решать другие задачи.

"Я знаю об оптимистичном сценарии [экспертов] о том, что сильный ИИ может появиться через 2-3 года. Мое мнение: в ближайшее десятилетие это маловероятно. <…> С точки зрения маркетинга, продвижения могут написать [про эти разработки] разные вещи. Но все это так или иначе будет очень продвинутым, но не сильным искусственным интеллектом в ближайшее время", - сказал Аветисян, выступая на международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey.

Он также указал на то, что на международном уровне "нигде уже не обсуждается наделение ИИ субъектностью".

"Все юридические нормы во всем мире, включая США, <…> [не предполагают] никакой субъектности. Это просто очень сложная IT-технология", - заключил академик РАН.