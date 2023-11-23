В СО РАН разработали метод оценки состояния экосистем вблизи заводов

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Экспедиция Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) вместе с сотрудниками заповедников и промышленными экологами предприятий "Норникеля" выработала интегральный показатель состояния экосистем вблизи промышленных предприятий. С помощью него можно оценить как загрязнение, так и биологическое разнообразие, сообщили ТАСС в пресс-службе экспедиции.

"С учетом различных факторов, разнообразия, неоднородности мы стали испытывать очень большие трудности, как оценить в целом экосистему по различным группам животных и растений. И мы вместе с сотрудниками заповедников и отдела экологии комбинатов выработали интегральный показатель состояния экосистем. Мы его стали испытывать, проверять на различных экосистемах - он великолепно работает. В ближайшее время мы будем готовить публикацию в Академии наук", - заявил научный руководитель экспедиции, директор Института систематики и экологии животных СО РАН Виктор Глупов, чьи слова приводятся в сообщении.

По его словам, затем будет подготовлена публикация в международном научном журнале, посте чего интегральный показатель состояния экосистем смогут использовать экологи всего мира.

Как сообщалось ранее, СО РАН предложит компании "Норникель" индикаторы экологического воздействия промышленных предприятий в каждом регионе работы. По ним можно будет также оценивать успешность природоохранных мероприятий. При этом важно набрать определенное количество лет оценки и отслеживания этих индикаторов. Чем дольше ученые будут изучать промышленное воздействие по индикаторам, тем более точной станет оценка влияния компании. Также индикаторы помогут определить, насколько успешны окажутся мероприятия по охране природы и возмещению ущерба.

Базовое исследование биоразнообразия - продолжение работы "Норникеля" и Сибирского отделения РАН, начавшейся в 2020 году и расширившейся на Кольский полуостров, север Красноярского края и Забайкальский край. Цель текущего исследования - определение зон воздействия компании и оценка состояния биоразнообразия экосистем в регионах деятельности "Норникеля". Исследования лягут в основу корпоративной системы управления воздействием на биоразнообразие и разработки программ по его сохранению и мониторингу.