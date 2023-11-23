В Томске разработали программный комплекс для прогноза обрушений шахт Кузбасса

ТАСС, 23 ноября. Ученые Института физики прочности и материаловедения (ИФПМ) Сибирского отделения (СО) РАН в Томске разработали программный комплекс для мониторинга состояния угольных шахт Кузбасса и прогнозирования их возможных обрушений. Об этом сообщает официальное издание СО РАН "Наука в Сибири".

Из-за высокого давления и неоднородности пустот, образующихся после добычи угля, горный массив оказывается в неравновесном состоянии. Это может привести к горному удару (разрушению напряженной части пласта породы, прилегающего к выработке) и обрушению шахт.

"Наша задача заключалась в том, чтобы выполнить моделирование разрушения пород в окрестностях подземной выработки заранее, с помощью разработанного в ИФПМ СО РАН программного комплекса спрогнозировать шаги обрушения кровли над выработанным пространством конкретных месторождений [Кузнецкого угольного бассейна]", - цитирует "Наука в Сибири" доктора физико-математических наук Михаила Еремина, под руководством которого проводилось исследование.

Программный комплекс разработан для постоянного контроля опорного горного давления во время добычи угля - он позволяет моделировать ситуации его повышения до опасных величин и просчитать оптимальные режимы бурения разгрузочных скважин и гидроразрыва пласта, чтобы избежать обрушения. Кроме того, комплекс помогает определить параметры целика (части пласта добываемой породы, которую оставляют в качестве подпорки) и отслеживать состояние разрабатываемых горных массивов.

Исследование проводилось при поддержке Российского научного фонда.