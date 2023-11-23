В МГУ остановили передачу информации между грибками, чтобы ослабить их защиту

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Специалисты Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова нашли способ ограничить способность грибов общаться друг с другом в рамках одной популяции (чувство кворума), что позволит более эффективно бороться с вызываемыми ими заболеваниями. Об этом сообщила пресс-служба вуза. Результаты работы опубликованы в журнале International Journal of Molecular Sciences .

Грибки могут провоцировать развитие заболеваний у людей, животных и растений. Как и бактерии, они могут вырабатывать устойчивость к препаратам, что делает важной задачу разработки новых противогрибковых средств. Авторы работы предложили комбинацию двух типов препаратов, которая позволяет более эффективно бороться с патогенными грибами за счет блокирования их чувства кворума, которое позволяет адаптироваться к изменениям окружающей среды.

"Мы провели масштабное аналитическое исследование и пришли к выводу, что наиболее перспективными оказываются сочетания гидролитических ферментов с наночастицами серебра или содержащими цинк металлоорганическими каркасами", - приводит пресс-служба вуза слова автора исследования, научного сотрудника химического факультета МГУ Ольги Масловой.

Металлы в составе этого комплекса снижают устойчивость грибков за счет образования и накопления активных форм кислорода. Ферменты, в свою очередь, воздействуют на клетки грибов, в том числе молекулы, отвечающие за чувство кворума. Помимо общения, эти сигнальные молекулы дают грибам возможность переходить в активное состояние, запускающее развитие заболеваний.

"Такие исследования способствуют формированию новых представлений и задают общий тон разработке способов управления грибными популяциями. Мы впервые сделали акцент на возможности разрушения молекул, отвечающих за чувство кворума", - уточнила ученый.