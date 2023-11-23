В Ростовской области разработали фильтры для более точной оцифровки аналоговых сигналов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 ноября. /ТАСС/. Ученые Донского государственного технического университета, опорного вуза Ростовской области, завершили работу над созданием нового семейства RC-фильтров, которые позволят повысить точность оцифровки аналоговых сигналов в сложных производственных условиях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

"Завершился масштабный проект по созданию серии активных RC- и RLC-фильтров, с помощью которых можно решить проблемы с точностью обработки аналоговых сигналов в цифровые, а также принципиально повысить качество обработки даже в трудных производственных условиях. Речь идет о части микросхемы, которая фильтрует поступающие аналоговые сигналы для их последующего перевода в цифровой формат. Это неотъемлемая часть процесса работы современного оборудования практически во всех отраслях - от промышленности и сельского хозяйства до медицины", - говорится в сообщении.

В вузе уточнили, что порядка 20 новых видов RC- и RLC-фильтров, разработка которых заняла около шести лет, отличаются низким уровнем электромагнитных помех, устойчивы как к любым изменениям внутри системы, так и к внешним факторам, позволяют повысить точность оцифровки аналоговых сигналов при экстремальных температурах и радиационном фоне. Также решена проблема повышения точности цифровых датчиков с запаздыванием по времени и адаптивных многоканальных устройств ввода аналоговой информации. Для реализации разработок учеными была создана малошумная электронная компонентная база.

По словам доцента кафедры "Информационные системы и радиотехника" ДГТУ Николая Бутырлагина, новые решения принципиально повлияют на разработку отечественных быстродействующих и сверхбыстродействующих систем автоматического управления техническими объектами. "Это поможет российским профильным предприятиям в создании соответствующих цифровых IP-модулей для различного оборудования, выпускаемого сегодня для цифровой промышленности, сельского хозяйства, медицины, радиосвязи и других сфер реализации национальных и отраслевых программ по цифровизации процессов", - считает Бутырлагин.

Проект "Структурно-параметрические методы расширения частотного диапазона активных RC-фильтров и входных ограничителей спектра АЦП на основе электронной компонентной базы нового поколения" был реализован за счет гранта Российского научного фонда, добавили в вузе.