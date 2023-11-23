В Новосибирске создают устройство для вертикального взлета и посадки легких самолетов

НОВОСИБИРСК, 23 ноября. /ТАСС/. Трехмерную модель устройства, устанавливаемого на стандартные легкомоторные самолеты для обеспечения их вертикального взлета и посадки, разработал аспирант Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ). Проект находится на стадии аэродинамических исследований, рассказали ТАСС в пресс-службе вуза.

"Комплект модернизации самолетов (КМС) представляет собой комплект из электрической винтомоторной группы, аккумуляторов, электроники и других агрегатов, устанавливаемый на легкий самолет для вертикального взлета и посадки", - приводит пресс-служба слова автора разработки аспиранта кафедры самолето- и вертолетостроения НГТУ НЭТИ Александра Болдонова.

Устройство позволит использовать самолет в диапазоне возможностей вертолета. По словам разработчика, устройство представляет собой большой дрон, монтируемый на стандартный легкомоторный самолет определенного типа - высокоплан с подкосом с передней рулевой стойкой.

Система вертикального взлета и посадки даст возможность легкомоторным самолетам взлетать и садиться на площадки небольших размеров, что позволит медицинским работникам, спасателям и сотрудникам других спецслужб добираться в отдаленную местность, куда доступ по каким-либо причинам затруднен.

"Уже создана 3D-модель системы, проведены предварительные расчеты и подана заявка на грант", - добавил Болдонов.