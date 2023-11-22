В Воронеже нашли способ вдвое ускорить борьбу с бактериями в ранах

ВОРОНЕЖ, 22 ноября. /ТАСС/. Ученые Воронежского государственного университета (ВГУ) с коллегами из Казанского (Приволжского) федерального госуниверситета создали комплексы с фицином и наночастицами хитозана из панциря ракообразных, что позволило в 1,5-2 раза эффективнее разрушать бактериальные пленки на ранах. Об этом рассказала ТАСС профессор кафедры биофизики и биотехнологии ВГУ Марина Холявка.

"Мы сделали комплексы ферментов, наиболее перспективным оказался фицин. Сейчас мы сделали эти комплексы с нано- и с микрочастицами хитозана, что привело к повышению на 20% их биологической активности против бактериальных пленок. Это значит, что они быстрее проникают в бактериальную пленку и эффективнее ее разрушают, чем с фицином. <...> Добавление хитозана эффективно воздействует и на разрушение зубного налета, который также является продуктом жизнедеятельности бактерий", - рассказала она.

Холявка добавила, что ученые также проверили воздействие комплекса фицина с хитозаном на бактериальные пленки, которые взяли путем смыва с зубов добровольцев, в том числе на стрептококки, кандида, стафилококки, и отметили, что он полностью их разрушает. "Мы их обрабатывали в течение трех часов, и жизнеспособность этих бактерий практически совсем снизилась. <...> Если в раствор для полоскания полости рта добавить комплекс с фицином и карбоксимецилхитозаном, то он будет в полтора раза эффективнее против кандида и до двух раз - против стрептококка", - рассказала она.

Профессор отметила, что работа над проектом велась около года, в том числе на грант Российского научного фонда. По словам Холявко, фицин получают из инжира, хитозан добывают из панциря крабов, ракообразных, хитиновых покровов насекомых, например, пчел, он имеет антибактериальные, противовоспалительные, кровеостанавливающие свойства.

Воронежский госуниверситет является одним из крупнейших вузов Черноземья, в 2018 году ему исполнилось 100 лет. Вуз сотрудничает со 120 университетами мира, ведет обучение 11 языкам, в нем обучаются свыше 21 тыс. студентов.