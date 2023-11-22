Запущен интернет-ресурс в помощь студенческим стартапам

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Интернет-проект в помощь студенческим стартапам заработал в среду. Об этом сообщил на Всероссийском форуме технологического предпринимательства директор департамента инфраструктурных проектов Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) Максим Чепезубов.

"Это часть сайта федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства", ресурс в форме Web-страницы, на котором размещены пока около 40 бизнес-гипотез. Информация будет добавляться и обновляться. Фактически любой пользователь, который хочет иметь отношение к платформе, может зайти на этот сайт, рассмотреть возможность для себя, взять себе ту или иную гипотезу и попробовать ее "упаковывать", - рассказал Чепезубов ТАСС.

Ресурс, как пояснил эксперт, предназначен для всех желающих открыть университетский стартап. Он разбит на домены по различным сферам деятельности и технологиям. Там кандидат в стартаперы может найти примеры идей в бизнесе и историю этих бизнес-проектов.

"Мы постарались максимально облегчить работу пользователя маркетплейса с точки зрения первичной, но необходимой информации о той или иной гипотезе. <...> Мы также постарались спроектировать профиль того продукта, который может быть после реализации этой гипотезы", - отметил Чепезубов.

Один из подразделов ресурса называется "Версия первого шага" и рассказывает будущему предпринимателю, с чего начать. "Там идет отсылка к анализу патентов, подбору кандидатных технологий, к формированию технического задания, то есть поиску индустриального партнера", - рассказал Чепезубов.

В ресурсе имеются такие страницы, как "Кто уже делал", где есть рассказы об ошибках компаний, или "Где это работает" и "Кто стал клиентом". Пользователь может и сам предложить гипотезу, которую проанализирует экспертное сообщество.

О форуме

Всероссийский форум технологического предпринимательства проходит в Москве 22-23 ноября в кластере "Ломоносов" в инновационном центре МГУ. Это главное отраслевое мероприятие года для лидеров университетских стартапов, а также связанных с ними преподавателей вузов, представителей венчурных фондов и крупного бизнеса, государственных институтов развития. Форум является ключевым мероприятием федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства".

О федеральном проекте

Федеральный проект "Платформа университетского технологического предпринимательства" направлен на массовое обучение технологическому предпринимательству и серийное создание технологических компаний в стенах университетов. Он реализуется Минобрнауки РФ при участии ведущих институтов развития страны. За 2022-2023 годы проект охватил 78 российских регионов.

По грантовой программе "Студенческий стартап" в 2022-2023 годах 2 500 проектов получают по 1 млн рублей. Для частных инвесторов действует программа возмещения части инвестиций, по ней государство возвращает до 50% средств, вложенных в университетский стартап.