Результаты экспедиций Сибирского отделения РАН выложат на медиапортале

КРАСНОЯРСК, 22 ноября. /ТАСС/. Экспедиция по исследованию биоразнообразия Сибирского отделения Российской академии наук, которая проходит на Кольском полуострове, Таймыре и в Забайкальском крае, расскажет о своих наработках на медиапортале для широкого круга читателей. Об этом сообщил вице-президент по экологии и промышленной безопасности "Норникеля" Станислав Селезнев на круглом столе "Большая научная экспедиция".

"На портале размещаются полученные научными экспедициями знания, переложенные на человеческий язык. Мы планируем его ежегодно обновлять по наработанным за каждый новый год статистическим данным, рассказывать о новых проектах и информировать об изменениях, происходящих с экосистемами. Нужно простым языком рассказать, что увидели ученые, что интересное есть на нашем Севере. Портал Life.nornickel.ru предназначен для широкого круга читателей: взрослых и детей", - сказал Селезнев.

По его словам, на нем также будет размещаться и другая важная информация о природе и ее биоразнообразии: все, что будет достоверно подтверждено проводимыми "Норникелем" исследованиями с привлечением авторитетных научных институтов.

Базовое исследование биоразнообразия - продолжение работы "Норникеля" и Сибирского отделения РАН, начавшейся в 2020 году и расширившейся на три региона: на Кольский полуостров, север Красноярского края и Забайкальский край. Цель текущего исследования - определение зон воздействия компании и оценка состояния биоразнообразия экосистем в регионах деятельности "Норникеля". Исследования лягут в основу корпоративной системы управления воздействием на биоразнообразие и разработки программ по его сохранению и мониторингу.