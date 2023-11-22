МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. "Технопарк-Липецк" стал 25-м региональным оператором фонда "Сколково" (группа ВЭБ.РФ), сообщает пресс-служба фонда.

"Присвоение статуса оператора фонда упростит для липецких технологических компаний получение статуса участника "Сколково". Для резидентов предусмотрен ряд налоговых и таможенных льгот, кроме того, стартапы получат доступ к методологии и практикам "Сколково", менторскую помощь, в том числе в вопросах выхода на международные рынки, получения грантов по различным программам", - говорится в сообщении.

По словам директора департамента регионального развития "Сколково" Юрия Сибирского, фонд рассчитывает, что "с новым региональным оператором удастся в полной мере раскрыть технологический потенциал компаний региона". "В свою очередь это даст возможность многочисленным компаниям региона развиваться быстрее за счет использования как сервисов "Сколково", так и других институтов развития группы ВЭБ.РФ", - приводятся в сообщении слова Сибирского.

Всего резидентами регионального технопарка являются 38 компаний, по итогам 2022 года их выручка составила 2,4 млрд рублей. Объем привлеченных ими инвестиций за этот период составил почти 200 млн рублей. На ноябрь 2023 года из более 3,7 тыс. резидентов "Сколково" юридический адрес в регионах имеют свыше 1,4 тыс. компаний.

"Сколково" - крупнейший в РФ инновационный центр. Под его эгидой развиваются стартапы, которые дают отечественную высокотехнологичную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и многих других. Имеет крупнейший в Восточной Европе технопарк и университет Сколтех, который, по версии Research.com, в 2022 году признан лучшим университетом в РФ по направлениям компьютерных наук, генетики и молекулярной биологии.