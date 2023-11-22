Специалисты по квантовой физике обсудят технологии на Конгрессе молодых ученых

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Ученые в области квантовой физики и квантовых технологий намерены обсудить на предстоящем III Конгрессе молодых ученых (КМУ) в Сириусе новые технологии, научные премии и, в том числе, позиционирование РФ в мире науки. Об этом рассказал ТАСС руководитель научной группы Российского квантового центра, директор Института физики и квантовой инженерии Университета МИСИС, профессор МФТИ Алексей Федоров, который участвовал в конгрессе в прошлом году.

"На сессии "Вызов принят: альтернатива Нобелевке и перспективы для молодых ученых" мы обсудим важность поощрения наукоемких разработок в области будущих технологий, в том числе для молодых ученых, а также позиционирование России в области науки и технологий в контексте международного взаимодействия", - отметил Федоров.

Как рассказал ученый, в России активно развиваются квантовые технологии, которые он охарактеризовал как "науку про методы управления мельчайшими объектами нашего мира, такими как отдельные атомы, отдельные кванты света - фотоны, отдельные электроны, а также отдельные искусственные атомы, которые мы можем создавать".

"Компьютер, построенный на управлении отдельными квантами, потенциально может решать вычислительные задачи, которые непосильны даже самым мощным суперкомпьютерам. В России в этом направлении наблюдается очень значительный прогресс. Летом этого года мы представляли 16-кубитный квантовый компьютер на основе ионов, запускали на нем алгоритмы для химического моделирования. Квантовые технологии относятся к тем направлениям, которые формулируют облик будущего мира. Сегодня они переживают период трансформации из науки в приборы, устройства и продукты", - рассказал Федоров.

Конгрессу молодых ученых Федоров придает большое значение. "Это для меня и моих коллег традиционно важное мероприятие. Мы регулярно участвуем в КМУ и очень благодарны за наличие такой площадки, а также за уровень организации. Нам важно иметь такую площадку, как КМУ, чтобы привлекать внимание молодых специалистов к технологиям будущего, в частности направлению квантовых технологий. И дать им почувствовать, что для создания процветающего будущего нашей страны важно выбирать путь ученого, инженера или технологического предпринимателя", - отметил ученый.

О конгрессе

III Конгресс молодых ученых пройдет с 28 по 30 ноября 2023 года. Организаторами конгресса выступает Фонд Росконгресс, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию, оператором Десятилетия науки и технологий является АНО "Национальные приоритеты". ТАСС - генеральный информационный партнер.